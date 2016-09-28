Manchester City'de 10'da 10 yapan Guardiola, rekora bir adım uzaklıkta...

İspanyol teknik adam Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, sezon başından bu yana gösterdiği performansla rakip tanımıyor. Rekorlarına yenilerini eklemeyi sürdüren Guardiola, Manchester City'nin başında kariyerinin ve Premier Lig'in en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Barcelona ve Bayern Münih'in ardından "tiki-taka" olarak adlandırılan pasa dayalı oyun anlayışını Manchester City'ye de taşıyan 45 yaşındaki teknik adam, başarı grafiğini İngiltere'de yükseltmeye devam ediyor.

Son olarak Swansea City'yi 3-1 yenen Manchester City'de teknik direktör Guardiola, 6'da 6 yapan takımıyla en iyi Premier Lig başlangıcı rekorunu egale etti.

Guardiola, 2009-2010 sezonu başında Chelsea ile 6'da 6 yapan İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'nin ardından bunu başaran ikinci teknik adam oldu.

Tecrübeli teknik adam, ligde Sunderland ve Manchester United'ı 2-1, Stoke City'yi 4-1, Bournemouth'u 4-0 ve West Ham United'ın ardından Swansea City'yi de 3-1 yenen takımının 2 Ekim'de Tottenham'ı mağlup etmesi halinde rekoru tek başına eline geçirecek.

Tottenham'ın rekoruna bir adım uzaklıkta

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 28 Eylül Çarşamba günü İskoçya'nın Celtic takımı ile karşılaşacak Manchester City, bu maçı kazanması durumunda üst düzey liglerde sezon başında tüm kulvarlarda 11'de 11 yapan ikinci İngiliz kulübü olacak.

Guardiola yönetiminde Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve Lig Kupası'nda 10 maçının tamamını kazanan Manchester City, Celtic'i yenmesi halinde 1960-1961 sezonuna 11'de 11 yaparak giren Tottenham'ı yakalayacak.

Kariyerinin en iyi başlangıcı

Guardiola, çalıştırdığı takımlardaki en iyi sezon başlangıcı performansına, Manchester City'nin başında imza attı.

Bu sezon 10'da 10 yaparak yoluna kayıpsız devam eden Manchester ekibi, bu maçlarda 30 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.

Josep Guardiola, daha önce çalıştırdığı Barcelona ve Bayern Münih'te kupalara ambargo koymasına rağmen hiçbir sezonda Manchester City'deki gibi ilk 10 maçını kayıpsız geçemedi.

İspanyol teknik adam, Manchester City kariyerinin ilk yılında, Bayern Münih'i çalıştırdığı geçen sezon başındaki 10 maçta 9 galibiyetlik performansını geride bıraktı.

En golcü Agüero,

en fazla asist yapan De Bruyne

Premier Lig'de 6 hafta sonunda gol ve asist krallığında iki Manchester Cityli futbolcu zirvede yer aldı.

Ligde 4 maçta 5 gol kaydeden Arjantinli Sergio Agüero, West Ham United'dan İngiliz Michail Antonio ve Chelsea'den İspanyol Diego Costa ile gol krallığında zirveyi paylaştı.

Guardiola'nın takımında bu sezon tüm kulvarlarda en fazla gol atan isim de Agüero oldu. Cezası nedeniyle 3 maç kaçıran Agüero, buna rağmen çıktığı 6 karşılaşmada 11 gole ulaştı.

Şu ana kadar ligde 4 gol pası veren Belçikalı Kevin De Bruyne, asist krallığında zirveye yerleşti. Üçer asist yapan Manchester City'nin Nijeryalı futbolcusu Kelechi Iheanacho, Arsenal'dan Nijeryalı Alex Iwobi, Liverpool'dan İngiliz Adam Lallana ve West Ham United'dan Fransız Dimitri Payet ikinci sırayı elde etti.

İspanyol teknik adamın takımında en verimli isimlerden biri de 4 gol, 6 asistle İngiliz Raheem Sterling oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gol yemediler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan Manchester City, kalesinde gol görmedi.

Play-off turunda Rumen ekibi Steaua Bükreş'i 5-0 ve 1-0'lık skorlarla eleyerek gruplara kalan Manchester City, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını 4-0 mağlup etti.