Manchester City’ye West Ham United’dan çelme

Premier Lig'de Manchester City, West Ham United deplasmanına konuk oldu.

Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren lider City, 37. hafta karşılaşmasında Londra ekibine karşı üst üste yediği gollerle şoka uğradı ancak maçın sonunda kazanmasını bildi.

24. dakikada perdeyi West Ham'ın yıldızı Jarrod Bowen açtı. 1-0 öne geçen ev sahibi ilk yarının son saniyelerinde bir kez daha Bowen ile golü buldu ve soyunma odasına City 2-0 geride gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Guardiola'nın ekibi golü erken buldu ve 49. dakikada Jack Grealish skoru 2-1'e getirdi.

Dakikalar 69'u gösterdiğinde Vladimir Coufal'ın kendi kalesine attığı golle maça denge geldi. 2-2'lik beraberliği yakalayan City geri kalan sürede üçüncü gol için yüklenmeye başladı.

Mahrez penaltıyı kaçırdı!

Maçta normal sürenin son dakikalarında Manchester City, hakem Anthony Taylor'ın VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Öne geçme fırsatı yakalayan City'de Riyad Mahrez'in 86. dakikadaki penaltı vuruşunu kaleci Fabianski köşeden çıkardı ve gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca West Ham United sahasında Manchester City ile 2-2 berabere kaldı.

Manchester City avantajını sürdürüyor

Pep Guardiola'nın ekibi West Ham deplasmanında kan kaybetse de Liverpool'un önünde şampiyonluk yolunda avantajını sürdürüyor.

Bir maçı kalan City 90 puanla zirvede yer alıyor. İki maçı bulunan Liverpool ise 86 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Manchester City ligin son haftasında Aston Villa'yı mağlup etmesi durumunda Liverpool'un sonuçlarına bakmaksızın şampiyon olacak.

Salı günü Southampton deplasmanına gidecek olan Liverpool burada puan kaybederse City son maçı oynamadan şampiyon olacak.