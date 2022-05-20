Manchester City'ye transfer olan Haaland'dan, takım arkadaşları ve çalışanlara lüks veda hediyesi

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Kısa sürede kulübün sembol isimlerinden ve dünyanın en iyi futbolcularından biri haline gelen Erling Haaland'ın, Borussia Dortmund'daki takım arkadaşları ve teknik ekibe lüks kol saatleri hediye ettiği belirtildi.

Haaland, gelecek sene haftalık 385 bin sterlinlik dev bir anlaşmayla Manchester City forması giyecek.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre Haaland, takımındaki 33 oyuncuya son antrenmanından sonra tanesi 12 bin 385 sterlin değerinde işlemeli Rolex saat hediye etti. Danimarkalı yıldızın sadece takım arkadaşlarının hediyesine 408 bin sterlin harcadığı belirtildi.

Haaland'ın koçlara ve takım çalışanlarına da tanesi 4 bin 128 sterlinden 20 OMEGA marka saat aldığı ifade edildi.

Yıldız forvet, Dortmund formasıyla son maçına Hertha Berlin karşısında çıktı. Haaland, sarı siyahlılarla çıktığı 89 maçta 86 gol attı.