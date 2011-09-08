-Manchester City ve Chelsea'ya transfer yasağı gelebilir LONDRA (A.A) - 08.09.2011 - İngiltere Premier League ekipleri Manchester City ve Chelsea, transfer yasağı tehlikesiyle karşı karşıya. İngiliz The Times gazetesi, transfere büyük bütçeler ayıran Şeyh Mansur'un takımı Manchester City ile Rus iş adamı Roman Abramovich'in takımı Chelsea'nin, finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle transfer yasağı cezası alabileceğini yazdı. Özellikle Manchester City, yaptığı transferler ve sponsorluk anlaşmalarıyla finansal Fair Play kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle sık sık gündeme geliyor. Arsenal Menajeri Arsene Wenger, stadın isim hakkı ve forma reklamı için Etihad ile 400 milyon sterlinlik anlaşma imzalayan Manchester ekibini sert şekilde eleştirmişti. Geçen yıl 121 milyon sterlin zarar açıklayan Manchester City, bu yaz transfer ettiği 6 futbolcu için 75 milyon sterlin harcadı. Manchester ekibi, Atletico Madrid'den aldığı Sergio Aguero için 38 milyon sterlin ödemişti. Chelsea ise geçen sezon ara transfer döneminde Liverpool'da forma giyen İspanyol futbolcu Fernando Torres'i 50 milyon sterline renklerine bağlayarak, ülkede transfer rekorunu kırmıştı. Şeyh Mansur'un kulübü satın almasından bu yana Manchester City için 1 milyar sterlinden fazla harcama yaptığı belirtiliyor.