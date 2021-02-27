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Spor

Manchester City, üst üste 20. galibiyetini aldı

27 Şubat 2021 17:39

İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City, 26. haftada ağırladığı West Ham United'ı 2-1 mağlup edip, ligde üst üste 14. toplamda 20. galibiyetini aldı. City'ye üç puanı getiren golleri Dias ve Stones kaydetti.

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında karşılaştığı West Ham United'ı 2-1 yendi.

Ligin zirvesindeki Manchester City, haftaya 4. sırada başlayan West Ham United'ı ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı, Manchester City'den Dias'ın 30 ve West Ham United'dan Antonio'nun 43. dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.

Stones'un 68. dakikadaki golüyle 3 puanı hanesine yazdıran ev sahibi ekip, ligde üst üste 14'üncü, tüm kulvarlarda ise art arda 20. galibiyetini aldı.

Manchester City, puanını 62'ye çıkarırken, West Ham United 45 puanda kaldı.

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