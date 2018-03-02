Manchester City, tarihin en erken şampiyonluğuna doğru koşuyor; 3-0

Geçen hafta Carabao Cup finalinde Arsenal'ı 3-0 mağlup eden Manchester City, Emirates'te de rakibine aynı tarifeyi uyguladı.



İlk yarıda rakibini sahadan silen City, 15. dakikada Bernardo Silva, 19. dakikada David Silva ve 33. dakikada Sane'nin golleriyle Arsenal'e şans tanımadı. İkinci yarının başında Pierre Aubameyang ile penaltı kaçıran Londra ekibinin geri dönüş umutları da kalmayınca Manchester'ın mavi yakası hanesine bir üç puan daha yazdırdı. Premier Lig'de artık şampiyonluk için geri sayıma geçen Guardiola'nın öğrencileri 75 puana çıktı ve en yakın rakibi ManU ile olan farkı 16'ya çıkardı.

Premier Lig'de artık şampiyon olmasına kesin gözüyle bakılan Manchester City, kalan haftalarda en yakın rakibi Manchester United ile birlikte aynı sayıda puan toplasalar bile lig bitimine yaklaşık 1 buçuk ay kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. United'ın puan kaybı yaşayıp, City'nin kayıpsız devam etmesi durumunda ise beklenen şampiyonluk daha da erken gelebilir.



Bu sezon için elinde sadece Avrupa Ligi kalan Arsenal ise 45 puanda kaldı.