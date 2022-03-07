Manchester City-Sporting Lizbon maçı Halil Umut Meler'in

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Manchester City ile Portekiz'in Sporting Lizbon takımları arasında 9 Mart Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci müsabakasını yönetecek.

Etihad Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen AVAR, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Valeri ise VAR olarak görev yapacak.

Öte yandan TFF'den yapılan açıklamaya göre Abdulkadir Bitigen, Türkiye'de sezonun kalanında görev yapmayacak hakemler arasında yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş ayağı, 8 Mart Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu ikinci maçlarında, yarın ve 9 Mart Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.

15-16 Mart tarihlerinde kalan son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvada çeyrek finale kalan tüm takımlar belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

8 Mart Salı

Liverpool (İngiltere) - Inter (İtalya): (2-0)

Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): (1-1)

9 Mart Çarşamba

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): (0-1)

Manchester City (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz): (5-0)

15 Mart Salı

Manchester United (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): (1-1)

Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz): (2-2)

16 Mart Çarşamba

Juventus (İtalya) - Villarreal (İspanya): (1-1)

Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere): (0-2)