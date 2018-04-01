T24 LogoT24 Logo
Spor

Manchester City şampiyonluğa koşuyor

Manchester City, orta sıralarda yer alan Everton'a Goodison Park'ta konuk oldu

01 Nisan 2018 01:32

İngiltere Premier Ligin 32. haftasında şampiyonluğun favori adayı Manchester City, orta sıralarda yer alan Everton'a Goodison Park'ta konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Leroy Sane, 12. dakikada Gabriel Jesus ve 37. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha atak bir görüntü sergileyen Everton, 63. dakikada Yannick Bolasie'nin golüyle umutlanmasına rağmen mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

Everton'da maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Cenk Tosun, 79. dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı. Manchester City'de ise Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 77. dakikada Kevin de Bruyne'ün yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla lider Manchester City, bir maç eksiğiyle puanını 84'e çıkartarak şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki 16 puanlık farkı korudu. Everton ise 40 puanla 9'uncu sırada kaldı.

ETİKETLER

Manchester CityEverton

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24