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Spor

Manchester City, sahasında Liverpool'u 3

04 Ocak 2012 02:18

-Manchester City, sahasında Liverpool'u 3-0 yendi LONDRA (A.A) - 04.01.2012 - İngiltere Premier League lideri Manchester City, sahasında Liverpool'u 3-0 yendi. Deplasmanda Sunderland'e pazar günü son dakika golüyle 1-0 mağlup olan Manchester ekibi, Liverpool karşısında 10. dakikada Arjantinli forveti Agüero'nun golüyle öne geçti. 33. dakikada Toure ile farkı ikiye çıkaran Manchester City, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ev sahibi takım, Toure'nin düşürülmesiyle 75. dakikada penaltı kazandı. Atışı kullanan Milner, kaleci Reina ve topu farklı köşelere göndererek takımının 3. golünü kaydetti. Manchester City'li Gareth Barry, 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Geçen hafta Newcastle United karşısında Liverpool'a 3-1'lik galibiyeti getiren golleri atan Bellamy ve Gerrard, karşılaşmaya yedek başlarken, menajer Kenny Dalglish bu iki futbolcuyu 57. dakikada oyuna aldı.  Öte yandan, Liverpool Kulübü bir açıklama yaparak, Manchester United'lı Evra'ya ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle 8 maç ceza alan Luis Suarez'in cezasına itiraz etmeyeceklerini bildirdi. Uruguaylı yıldızın cezası Manchester City maçıyla başladı.

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