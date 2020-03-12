Manchester City-Real Madrid ve Juventus-Lyon maçları ertelendi

Manchester City ile Real Madrid ve Juventus ile Lyon arasında 17 Mart'ta oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nda Koronavirüs teşhisi konan bir oyuncunun bulunması ve tüm Real Madrid takımlarının 15 gün boyunca karantina altına alınması nedeniyle UEFA'nın maçı erteleme kararı aldığı belirtildi.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Manchester City, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Juventus- Lyon karşılaşmasının ise İtalya'daki olağanüstü hal ve Juventus takımında tespit edilen Koronavirüs nedeniyle ertelendiği açıklandı.

İki mücadelenin hangi tarihte oynanacağına UEFA önümüzdeki günlerde karar verecek.