Manchester City, Real Madrid'i saf dışı bıraktı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Manchester City ile Real Madrid Etihad Stadı'nda karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Manchester City, ikinci maçta da İspanyol devini aynı skorla devirmeyi başardı.

Her iki golde de Raphael Varane kritik hata yaparken mücadelede ilk gol Sterling'den geldi. 9. dakikada Varane'dan topu kapan Gabriel Jesus, müsait durumdaki Sterling'i gördü ve İngiliz ekibi 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda Sterling'in Manchester City formasıyla attığı 100. gol oldu.

Real Madrid beraberliği 28. dakikada Benzema ile buldu. Sağ çizgiye kadar inen Rodrygo'nun ortasını Fransız yıldız kafa vuruşuyla filelere gönderdi.

Maçta skoru belirleyen gol ise ilk golün yaratıcısı Gabriel Jesus'tan geldi. Varane'ın kaleciye gönderdiği kafa pası kısa düşünce araya giren Brezilyalı yıldız, şık bir vuruşla Courtois'ı avladı.

Bu sonucun ardından Portekiz'de "Sekizli Final" adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak olan turnuvanın kalan kısmında Manchester City, çeyrek finalde Lyon'un rakibi oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri 12-13-14 ve 15 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak.