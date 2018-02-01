Manchester City, puan farkını açıyor; şampiyonluğa koşuyor

Premier Lig'in açık ara lider Manchester City, 25. hafta da hata yapmadı ve sahasında West Bromwich'i 3-0 mağlup etti. City, en yakın takipçisi Manchester United'la olan puan farkını 15'e çıkardı.

Manchester City'e galibiyeti getiren goller ise 19. dakikada Fernandinho, 68. dakikada Kevin de Bruyne ve 89'da Agüero'dan geldi. Öte yandan City'nin rekor transferi Aymeric Laporte, maça ilk 11'de başlarken etkili bir görüntü sergiledi. West Brom'da ise 78'de oyuna giren yeni transfer Sturridge mağlubiyeti önleyemedi.

Manchester City, bu sonuçla puanını 68'e yükseltti.

