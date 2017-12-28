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Spor

Manchester City, puan farkını 15'e çıkardı

Manchester City, deplasmanda Newcastle United'ı 1-0 yenerek üst üste 11. deplasman galibiyetini aldı

28 Aralık 2017 14:33

Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi olan Manchester City, Newcastle United'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki puan farkını 15'e çıkardı.

City, maç esnasında zaman zaman %90 topla oynama oranına kadar ulaşarak, deyim yerindeyse rakibini sahadan sildi. Maçın tek golünü ise 31.dakikada Raheem Sterling kaydetti.

Yeni bir rekora daha ortak oldular

City, bu sezon çıktığı 20 Premier Lig maçında 19 galibiyet 1 de beraberlik elde ederken Chelsea'nin 2008 yılında kırdığı üst üste 11 deplasman galibiyeti rekoruna da ortak oldu. Ayrıca Premier Lig'de elde ettiği üst üste 17. galibiyetle birlikte bu alanda kendisine ait olan rekoru da güncellemiş oldu.

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