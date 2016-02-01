Manchester City, Pep Guardiola ile anlaştığını açıkladı

Manchester City, Manuel Pellegrini'nin sözleşme uzatmayacağını açıklamasından kısa bir süre sonra Pep Guardiola'yla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fotomaç'ın haberine göre, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de teknik direktör Manuel Pellegrini'nin düzenlediği basın toplantısında 30 Haziran'da takımdan ayrılacağını açıklamasının hemen ardından mavi beyazlı ekipten bomba bir transfer duyurusu yapıldı.

City, kontratını uzatmak istemediğini ve 30 Haziran'dan takımdan ayrılacağını belirten Pellegrini'nin yerine Pep Guardiola'nın getirileceğini ve başarılı teknik adamla 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Guardiola, sezon sonunda Manchester City'nin Çin'de düzenleyeceği 2016-17 sezonu öncesi hazırlık kampında takımın başında olacak. Bayern Münih Kulübü, 20 Aralık 2015'te Pep Guardiola'nın takımdan ayrılacağını resmen duyurmuştu.