Manchester City'nin 300 milyon euroluk Haaland paketi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un formasını giyen Erling Haaland, Avrupa futbolunda Kylian Mbappe ile beraber transfer gündeminin manşetlerini süslemeye devam ediyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Real Madrid ve Barcelona gibi takımlarla beraber Haaland'ı en çok isteyen kulüpler arasında yer alan İngiliz ekibi Manchester City, maddi anlamda Haaland için sonuna kadar zorlayacak.

Buna göre Norveçli oyuncunun transferi için tam 300 milyon euroluk bir paket hazırlandı. City yetkilleri, Haaland'ın bonservisi için 75 milyon euro, yıllık 30 milyon euro maaş ile 5 yıllık kontrat (150 milyon euro) ve Haaland'ın menajeri ve ailesi için 75 milyon euro da komisyon ödemeye hazır olduklarını iletti.

Maddi koşullar göz önünde bulundurulduğunda Manchester City tüm rakiplerinin önünde.

Haaland bu sezon 25 resmi maçta 23 gol atıp 7 de asist yaptı.