Manchester City'nin 21 maçlık galibiyet serisi sona erdi

İngiltere'de lider Manchester City ile en yakın takipçisi Manchester United'ı karşı karşıya getiren derbide gülen konuk ekip oldu. Manchester United, her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Manchester United, 2. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 50'de Luke Shaw takımının 2. golünü kaydetti. Kendi ceza sahasında buluştuğu topu Manchester City kalesine kadar götüren Shaw, Marcus Rashford ile ver kaç yaparak düzgün bir vuruşla Manchester United’ı 2-0 öne geçirdi.

Manchester City, Leicester City'yi 5-2 yendikleri maçtan bu yana, 15 haftada ilk kez kalesinde 2 gol birden gördü.

Manchester City ligde 20 hafta sonra yenilirken; 15 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. City'nin, tüm kulvarlardaki üst üste 21 galibiyet serisi de sona erdi. Manchester City bu yenilgiyle 65 puanda kaldı. Manchester United ise puanını 54 yaptı ve liderle arasındaki puan farkını 11'e indirdi.

Solskjaer'den bir ilk

Bu galibiyetin ardından Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de tarihe geçti. Norveçli, Manchester City'yi ilk üç deplasman maçında da yenen ilk Manchester United çalıştırıcısı oldu. Manchester United ise Premier Lig'deki deplasmandaki başarılı grafiğini sürdürdü. Kırmızı Şeytanlar, 22 deplasman maçından 14'ünü kazandı, 8'inde ise berabere kaldı.