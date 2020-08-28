Manchester City, Messi için teklifini hazırladı

Lionel Messi, geçtİğimiz günlerde Barcelona yönetimine takımdan ayrılmak istediğini iletti ancak yönetim, AS'ın verdiği habere göre Arjantinli yıldızın serbest kalma bedeli olan 700 Milyon Euro'yu almadan ayrılığa sıcak bakmıyor.

Haberde, Messi'nin Manchester City'ye transferindeki en büyük engeli bu serbest kalma maddesi olduğunun altı çizilirken, İngiliz ekibinin Barcelona'ya sunduğu son teklifin de detayları verildi.

100 milyon Euro'ya ek 3 oyuncu

Buna göre Manchester City, Barcelona'ya Messi için 100 Milyon Euro + Bernardo Silva + Gabriel Jesus + Eric Garcia'yı teklif etti.

Barcelona ile son olarak 2017 yılında sözleşme yenileyen Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

Barcelona'nın alt yapısında yetişen ve genç takım dahil 20 yıldır bu kulüpte olan Messi, 2004'ten bu yana A takım formasını giyiyor. Profesyonel kariyerinin tamamını Barcelona'da geçiren 33 yaşındaki Lionel Messi, kulüp formasıyla 600'den fazla gol attı. Arjantinli, Barcelona ile 10 lig ve 4 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı.

İspanyol basını, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde gidebileceği kulüpleri Manchester City, Manchester United, İnter veya Paris Saint Germain olarak sıralıyor.