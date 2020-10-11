Manchester City, Messi'den vazgeçmedi

Yaz transfer döneminde Lionel Messi ile ilgilenen Manchester City, Arjantinli yıldızdan vazgeçmedi. İngiliz kulübü Messi için beklemede.

Yaz transfer döneminde Lionel Messi ile Barcelona arasındaki bağlar kopma noktasına gelmiş ancak Arjantinli yıldız takımda kaldığını açıklamıştı. Lionel Messi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Avrupa'nın diğer büyük kulüpleri devreye girmişti. Messi'nin adı en çok Pap Guardiola'lı Manchester City ile anılıyordu.

Ancak Messi takımda kalmasına rağmen İngiliz ekibinin ilgisi bitmiş değil.

The Athletic'e konuşan Manchester City Operasyon Direktörü Omar Berrada, taraftarlara gelecek için umutlu konuştu. Messi'yi tamamen gündemlerinden çıkarmadıklarını belirten Berrada, ''Eğer Messi, Barcelona'dan ayrılırsa o zaman bu seçeneği değerlendiririz'' dedi.

Bu yaz oyuncuyla ilgilendiklerini de reddetmeyen Berrada, ''Eğer gerçek bir olasılığa dönüşseydi bunu düşünüyordük'' diye konuştu.

Lionel Messi'nin Barcelona'daki sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.