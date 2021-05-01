Manchester City kazandı, şampiyonluk için Liverpool'u bekliyor

Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 yendi ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Premier Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı Manchester City, Palace deplasmanına konuk oldu. İlk yarının golsüz geçildiği karşılaşmada Sergio Agüero, 57'de takımını 1-0 öne geçirdi. Benjamin Mendy'nin ara pasında topla buluşan Agüero, ceza sahası içinde akıl dolu bir hareketle topu sol üst köşeden ağlara gönderdi. İki dakika sonra Ferran Torres skoru 2-0'a getirdi. Seken topu kontrol eden İspanyol oyuncu, ceza sahası çizgisinden sol alt köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Guaita topun ağlarla buluşmasına engel olamıyor.

Bu sezon ligde 25. galibiyetini alan City puanını 80 yaptı. City maç fazlasıyla ikinci sıradaki Manchester United ile puan farkını 13 yaptı. Kırmızı Şeytanlar, yarın Liverpool'a kaybederse ligin bitimine 4 hafta kala City şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

Crystal Palace ise 38 puanda kaldı.