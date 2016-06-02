Manchester City, İlkay Gündoğan'ı resmen açıkladı

İngiltere'nin Manchester City kulübü, Borussia Dortmund'un Türk kökenli Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Manchester City kulübünden yapılan açıklamada İlkay'ın resmi sözleşme imzaladığı belirtilirken, İlkay Gündoğan da Manchester City'e transfer olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Gündoğan, kendisini Manchester City'e kazandıran Pep Guardiola'ya teşekkür ederken, Kun Agüero ve Kevin de Bruyne gibi yıldızlarla aynı takımda oynamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Sakatlığı nedeniyle Almanya'nın EURO 2016 kadrosunda yer alamayacak olan İlkay, yeni sezonda Manchester City forması giyecek.



İlkay Gündoğan'ın sakatlığının bir ay içinde tamamen geçeceği ve yeni sezon hazırlıklarına takımı ile başlayacağı açıklandı.