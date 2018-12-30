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Spor

Manchester City iki hafta sonra kazandı, 2018'i galibiyetle kapattı

Guardiola'nın öğrencileri, Klopp'un Liverpool'unu 7 puan geriden takibini sürdürdü

30 Aralık 2018 22:26

Premier Lig'in 20. haftasında, son iki maçını kaybedederek zirve yarışında ağır bir yara alan Manchester City, deplasmanda Southampton'ı 3-1 yendi ve iki hafta aradan sonra sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

City'ye 3 puanı getiren golleri David Silva, Agüero ve Ward-Prowse (k.k) attı. Southampton'ın maçtaki tek golünü ise Pierre-Emile Höjbjerg kaydederken, Höjbjerg, mücadelenin 85. dakikasında kırmızı kartla oyundan ihraç edilidi.

City bu sonuçla 2018'i galibiyetle kapattı ve lider Liverpool'u 7 puan geriden takibini sürdürdü. Southampton ise 15 puanla 17. sırada kaldı.

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