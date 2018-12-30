Manchester City iki hafta sonra kazandı, 2018'i galibiyetle kapattı

Premier Lig'in 20. haftasında, son iki maçını kaybedederek zirve yarışında ağır bir yara alan Manchester City, deplasmanda Southampton'ı 3-1 yendi ve iki hafta aradan sonra sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

City'ye 3 puanı getiren golleri David Silva, Agüero ve Ward-Prowse (k.k) attı. Southampton'ın maçtaki tek golünü ise Pierre-Emile Höjbjerg kaydederken, Höjbjerg, mücadelenin 85. dakikasında kırmızı kartla oyundan ihraç edilidi.

City bu sonuçla 2018'i galibiyetle kapattı ve lider Liverpool'u 7 puan geriden takibini sürdürdü. Southampton ise 15 puanla 17. sırada kaldı.