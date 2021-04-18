Manchester City'i eleyen Chelsea, FA Cup'ta ilk finalist oldu

İngiltere FA Cup yarı final karşılaşmasında Chelsea, Manchester City'i 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 55'inci dakikada Werner'in asistinde golü bulan Ziyech takımını 1-0 öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Rakibini 1-0 mağlup eden Chelsea, finale adını yazdıran taraf oldu.

Chelsea'nin finaldeki rakibi ise bugün oynanacak karşılaşma sonrasında belli olacak. Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, saat 20:30'da Southampton ile karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf finalde Chelsea'nin rakibi olacak.