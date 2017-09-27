Manchester City hata yapmadı!

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda mücadele eden Manchester City, konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i 2-0 mağlup etti.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren goller 48’de Kevin de Bruyne ve 90’da Raheem Sterling’den geldi. Karşılaşmanın 72. dakikasında City’nin kazandığı penaltıda Shakhtar’ın kalecisi Pyatov, Arjantinli golcü Sergio Agüero’ya gol izni vermedi.

Grupta gecenin diğer maçında Napoli, evinde Feyenoord’u 3-1 mağlup etti.

İkinci haftalar sonunda Manchester City 2’de 2 yaparak lider unvanıyla yoluna devam ederken, 3’er puanlı Shakhtar ve Napoli, İngiliz ekibinin takipçileri oldu. Feyenoord ise henüz puan alamadı.