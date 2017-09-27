T24 LogoT24 Logo
Spor

Manchester City hata yapmadı!

İngiltere temsilcisi, ikinci hafta sonunda lider konumunu korudu

27 Eylül 2017 13:30

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda mücadele eden Manchester City, konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i 2-0 mağlup etti.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren goller 48’de Kevin de Bruyne ve 90’da Raheem Sterling’den geldi. Karşılaşmanın 72. dakikasında City’nin kazandığı penaltıda Shakhtar’ın kalecisi Pyatov, Arjantinli golcü Sergio Agüero’ya gol izni vermedi.

Grupta gecenin diğer maçında Napoli, evinde Feyenoord’u 3-1 mağlup etti.

İkinci haftalar sonunda Manchester City 2’de 2 yaparak lider unvanıyla yoluna devam ederken, 3’er puanlı Shakhtar ve Napoli, İngiliz ekibinin takipçileri oldu. Feyenoord ise henüz puan alamadı.

ETİKETLER

Manchester CityShakhtarFeyenoordNapolimaç sonucuŞampiyonlar Ligi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24