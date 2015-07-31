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Spor

Manchester City, Enes Ünal'ı Genk'e kiraladı

Manchester City, Twitter'dan Enes'in Genk'e kiralandığını duyurdu

31 Temmuz 2015 13:20

Geçen sezon Bursaspor formasıyla geçirdiği iyi sezondan sonra İngiliz devi Manchester City'e giden Enes Ünal, deneyim kazanması için Genk'e kiralandı.

Manchester City tarafından yapılan açıklamaya göre bu transfer döneminde Bursaspor'dan transfer edilen 18 yaşındaki golcü futbolcu, deneyim kazanması için Belçika Ligi takımlarından Genk'e kiralandı. Manchester City, oyuncusuna yeni takımında başarılar dilemeyi de unutmadı.

Sezon öncesi yeni takımıyla 3 maça çıkan Enes, 1 sezonluğuna Belçika Ligi'nde boy gösterecek.

Genk geçen sezonu Belçika Ligi'nde 7. tamamlamıştı. Bu sezon ise ligdeki ilk maçını kazanmayı başardı.

Manchester City, kulübün resmi Twitter hesabından Enes'in Genk'e kiralandığını şöyle duyurdu:

 

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