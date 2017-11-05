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Spor

Manchester City durmuyor

City evinde Arsenal'i mağlup etti

05 Kasım 2017 22:20

Manchester City, Premier Lig'in 11. haftasında evinde konuk ettiği Arsenal'i 3-1 mağlup etti

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 19. dakikada De Bruyne'nin golüyle skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla son buldu.Mücadelenin ikinci yarısında da tempoyu düşürmeyen City, 50. dakikada Agüero'nun penaltıdan attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı.

65. dakikada Lacazette  Arsenal'i umutlandıran golü attı. Fransız yıldız attığı golle durumu 2-1 yaptı. Bu golün ardından Arsenal ataklarına devam etse de, Gabriel Jesus 74. dakikada skoru 3-1'e getiren golü attı. Maç bu skorla sona erdi.

Puanını 31 yapan City haftayı 1. sırada kapattı. Arsenal ise 5. sırada ve 19 puanda kaldı.

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