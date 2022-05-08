Manchester City'den şampiyonluk yolunda kritik galibiyet

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, Newcastle United'ı 5-0 mağlup ederek Liverpool ile puan farkını 3'e çıkardı.
Manchester City, en yakın takipçisi Liverpool'un puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Pep Guardiola'nın ekibi, 36. hafta maçında Newcastle United'ı 5-0 mağlup ederek, puan farkını 3'e çıkardı.
City'ye galibiyeti getiren goller 19' Raheem Sterling, 39' Aymeric Laporte, 61' Rodri ve 90. dakikada Phil Foden'dan geldi.
Manchester City'nin kalan maçları
Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Manchester City kalan haftalarda Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa ile oynayacak.
Newcastle United ise son 2 haftayı puansız kapattı.