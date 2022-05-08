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Spor

Manchester City'den şampiyonluk yolunda kritik galibiyet

08 Mayıs 2022 20:27

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, Newcastle United'ı 5-0 mağlup ederek Liverpool ile puan farkını 3'e çıkardı.

Manchester City, en yakın takipçisi Liverpool'un puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Pep Guardiola'nın ekibi, 36. hafta maçında Newcastle United'ı 5-0 mağlup ederek, puan farkını 3'e çıkardı.

City'ye galibiyeti getiren goller 19' Raheem Sterling, 39' Aymeric Laporte,  61' Rodri ve 90. dakikada Phil Foden'dan geldi.

Manchester City'nin kalan maçları

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Manchester City kalan haftalarda Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa ile oynayacak.

Newcastle United ise son 2 haftayı puansız kapattı.

 

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