Manchester City'den Messi'ye sözleşme teklifi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin, Barcelona'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi için ara transfer döneminde harekete geçeceği öğrenildi.



Britanya basınından The Telegraph'ta yer alan habere göre; Barcelona'dan 2020 yazında ayrılma kararı alan ancak daha sonra kulüp baskısıyla bu kararını erteleyen Lionel Messi'ye Manchester City'den sözleşme teklifi gelecek. İngiliz ekibi, Barcelona ile görüşmeden bu transferi bonservissiz bitirmeye çalışacak.



Manchester City CEO'su Omar Berrada, transfer ile ilgili çıkan haberler sonrası, "Dünyadaki her kulüp, Lionel Messi'yi transfer etmek ister. Messi, kesinlikle yapmak isteyeceğimiz bir yatırım olacak" ifadelerini kullandı.

Barcelona'da 637 gol kaydetti

Barcelona ile 6 Ballon d'Or, 4 Şampiyonlar Ligi ve 10 La Liga şampiyonluğu kazanan Messi, kulüp adına 739 maçta 637 gol atıp 278 asist yaptı.