Manchester City'de İlkay Gündoğan fırtınası

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, zorlu karşılaşmada Tottenham'ı 3-0 mağlup etti. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 2 golle yıldızlaştığı maçta City, rakibini farklı mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

Maça ev sahibi Manchester City etkili başladı. Dakika 23'te ev sahibi ekip, Rodri'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da üstün oynayan taraf lider Manchester City'ydi. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde Raheem Sterling'in asisti İlkay Gündoğan'ın golüyle ev sahibi durumu 2-0'a getirdi.

Bu sezon takımın en golcü ismi olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 66. dakikada yeniden sahneye çıktı ve Ederson'un asisti sonrasında farkı 3'e çıkardı: 3-0.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Manchester City, sahasında Tottenham'ı 3-0'lık net skorla mağlup ederek galibiyet serisini 13 maça çıkardı.