Manchester City'de Gabriel Jesus ve Kyle Walker Koronavirüs'e yakalandı

Manchester City'de Gabriel Jesus ve Kyle Walker'ın Koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Manchester City, resmi sitesinden yapılan açıklamada her iki ismin de hızlı bir iyileşme içinde olduğu belirtildi. Oyuncuların protokol gereği 15 gün boyunca izole edileceği vurgulandı. Ayrıca kulüp çalışanlarından iki kişinin daha testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

İngiltere futbolunda fikstürün en sıkışık olduğu dönemde her iki oyuncusunu kaybeden Pep Guardiola, önümüzdeki dört maça Jesus ve Walker'dan yoksun olarak çıkacak.