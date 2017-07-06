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Spor

Manchester City, Cengiz Ünder için İstanbul'a geliyor!

Oyuncuya daha önce farklı Avrupa kulüpleri 9-10 milyon Euro'luk teklifler yapmıştı

06 Temmuz 2017 14:29

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Manchester City'nin yöneticileri, Başakşehir'in 19 yaşındaki yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'i takımına katmak için İstanbul'a geliyor. Daha önce Türkiye'de Bursaspor forması giyen Enes Ünal'ı renklerine bağlayan İngiliz ekip, bu kez Cengiz için geliyor.

BeINSports'un haberine göre; Avrupa kulüplerinin ilgisini açıkça ifade ettiği Cengiz Ünder için, bu kez 'dev' bir kulüp devreye girdi. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Feyenoord ve Ajax'ın ilgisinden sonra "Bu sene takımda kalmasını istiyoruz" dediği oyuncu için kararının şimdi ne olacağı merak konusu oldu. 19 yaşındaki futbolcuya daha önce 9-10 milyon Euro'luk teklifler yapıldığı ve kulübü tarafından reddedildiği biliniyordu.

19 yaşındaki genç milli futbolcu, geçen sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol ve 7 asistle 16 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

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