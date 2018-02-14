Manchester City, Basel'in fişini erken çekti!

Premier Lig'i domine eden Manchester City, Devler Ligi'nde de şov yaptı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında City, deplasmanda Basel'i 4-0 mağlup etti ve çeyrek final kapısını sonuna kadar araladı.

Maça fırtına gibi giren City, 14. dakikada İlkay Gündoğan, 18'de Bernardo Silva ve 23'de Sergio Agüero'yla devreyi 3-0 önde kapattı. Maçta gol perdesini açan İlkay Gündoğan, 53. dakikada da perdeyi kapatan isaim oldu.

Bu sonuçla Manchester City, 7 Mart'ta sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı.

(beIN SPORTS)