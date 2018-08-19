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Spor

Manchester City 6 golle kazandı

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Huddersfield Town'ı 6-1 yendi

19 Ağustos 2018 21:23

İngiltere liginin son şampiyonu Manchester City, Arjantinli futbolcusu Agüero'nun hat-trick yaptığı maçta Huddersfield Town'ı 6-1 mağlup etti.

Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manchester City'nin gollerini, 25, 35 ve 75. dakikalarda Sergio Agüero, 31. dakikada Gabriel Jesus, 48. dakikada David Silva ve 84. dakikada Terence Kongolo (kendi kalesine) attı.

Misafir ekibin golü ise 43. dakikada Jon Gorenc Stankovic'ten geldi.

Son şampiyon Manchester City, sezona 2'de 2 yaparak başlarken, Huddersfield Town 2. maçından da puansız ayrıldı. 

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