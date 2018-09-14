Manchester City 500 milyon barajını aştı

İngiltere'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Manchester City, kasasını da doldurdu. 2017/18'de 500 milyon Pound'dan fazla gelir elde eden City, bunu başaran tarihteki ikinci İngiliz ekibi oldu.

Manchester City, son yıllardaki başarısını gelirlere de yansıttı. Arap milyarder Şeyh Mansur'un satın almasının ardından 5 yılda gelirlerini yüzde 44 artıran City, son 10 sezonda gelirlerini de 6 katına çıkardı. 2017/18 sezon gelirlerini 500.50 milyon Pound olarak açıklayan Maviler, Manchester United'ın ardından 500 milyon barajını aşan tarihteki İngiliz ekibi oldu.

Geçen yılı Pep Guardiola'nın liderliğinde 100 puanla şampiyon kapatan ve İngiltere Premier Ligi'nde bunu başaran ilk ekip olan Manchester City, gelirleriyle de Avrupa'da da ilk beşe girdi. City'nin dışında geçen sezonu Manchester United, Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih 500 milyon Pound üzeri bir gelirle kapattı.