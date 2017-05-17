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Spor

Manchester City, 16 yaşındaki Berke Özer'i transfer etti

Enes Ünal da 2015-16 sezonuna Manchester City takımına transfer olmuştu

17 Mayıs 2017 20:32

İngiliz devi Manchester City, Altınordu’nun genç yeteneği Berke Özer ile anlaşmaya vardı. 16 yaşındaki file bekçisi için Manchester City, İzmir temsilcisine 2.3 milyon Euro (9.2 milyon TL) bonservis ödeyecek. Berke’nin 18 yaşını doldurduğunda takıma katılacağı ifade edildi.

İngiliz Sportwitness sitesinin haberine göre, Berke Özer’i “Yeni Donnaruma” olarak niteleyen İngilizler’in genç file bekçisini uzun bir süredir takip ettikleri belirtildi.

2000 doğumlu olan Berke, Türkiye’nin U17 kadrosunun kalecisiydi. Berke Özer’in transferi gerçekleşmesi durumunda Altınordu, Freiburg’a sattığı Çağlar Söyüncü’nün ardından ikinci başarısını elde etmiş olacak.

 

Enes Ünal harikalar yaratıyor

 

Enes Ünal ise 2015-16 sezonuna Manchester City takımına transfer oldu. Bu sezonu kiralık olarak Hollanda’nın Twente takımında geçiren genç forvet kırmızı-beyazlı takımda sezonun en iyi futbolcusu seçildi.

 

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