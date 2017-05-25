Manchester bombacısının kardeşinden IŞİD itirafı

22 kişinin ölümlüyle sonuçlanan İngiltere'nin Manchester kentindeki bombalı saldırının ardından polisin başlattığı, failin muhtemel suç ortaklarını arama çalışmaları sürüyor. Gece saatlerinde yapılan operasyonlarla gözaltına alınanların sayısı dokuza çıktı. Libya asıllı intihar bombacısı Salman Abedi'nin babası ve erkek kardeşi Trablus'ta gözaltına alındı. Terör şebekesine mensup olduğu şüphesiyle gözaltına alınan bir kadın ise serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

ABD'li pop sanatçısı Ariana Grande'nin konseri sırasında üzerindeki bombayı patlatarak çok sayıda çocuk ve gencin ölümüne sebebiyet veren 22 yaşındaki Abedi'nin katliamı tek başına planlamadığı ve bombanın suç ortakları tarafından hazırlandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Patlamada yaralanan 59 kişiden birçoğunun hayati tehlikeyi henüz atlatmadığı açıklandı.

Manchester Emniyet müdürü Ian Hopkins, "bir terör şebekesinin" peşinde olduklarını açıklarken, Başbakan Theresa May ve İçişleri Bakanı Amber Rudd Manchester'daki saldırının arkasında "kalabalık bir grubun" bulunduğunun tahmin edildiğini belirtti. 2007 yılından bu yana ilk kez ilan edilen en yüksek seviyedeki terör alarmı, silahlı kuvvetlerin polise yardımcı olmasına imkân tanıyor. İlk aşamada bin asker kritik noktaları korumakla görevlendirildi.

Kardeşinden itiraf

Abedi'nin Libya'da tutuklanan kardeşi; failin terör örgütü IŞİD üyesi olduğunu doğruladı. Yirmi yaşındaki Haşim Abedi'nin, kendisinin de bir IŞİD mensubu olduğunu itiraf ettiği bildirildi. IŞİD saldırının ardından Selman Abedi'nin örgütün bir "askeri" olduğunu duyurmuştu.

İngiltere İçişleri Bakanı Rudd, Selman Abedi'nin adının gizli servis kayıtlarında geçtiğini söyledi. İngiliz medyası 1994 yılında Manchester'da doğan Abedi'nin bu kentte yüksek tahsil yaptığını, son derece dindar olan ailesinin kentteki bir camiyle yakın ilişkisinin olduğunu ve aile fertlerinden bazılarının kısa süre önce Libya'dan İngiltere'ye döndüğünü bildirdi.

Fotoğraf ve bilgileri medyaya Amerikan istihbaratı sızdırdı

İngiltere hükümeti, Amerikan gizli servislerinin saldırıda çekilen ambargolu fotoğrafları bir gazeteye sızdırmasını eleştirdi. Bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirten hükümet çevreleri, Manchester Arena'da adli incelemeler için çekilen ve bir fitil ile metal vida ve somunlarla mavi bir sırt çantasının görüntülendiği fotoğrafların New York Times gazetesine verildiğini belirtti.

İngiliz polisinin açıklanmamasını rica ettiği failin adı da Salı günü medyaya sızdırılmıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brüksel'deki NATO zirvesi sırasında konuyu ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Rudd "İngiliz emniyetinin soruşturmanın selameti için bilgi akışı üzerindeki tek yetkili makam olmasına rağmen buna uyulmamış olmasını şaşırtıcı bulduklarını ve ABD'li dostlarına bir daha böyle bir şey olmaması gerektiğini bildirdiklerini" söyledi.

Manchester United şampiyonluğa sevinemedi

UEFA Avrupa Ligi finalinde Hollanda'nın Ajax takımını 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Manchester United şampiyonluğu kanlı terör saldırısında hayatını kaybedenlere ithaf etti. İngiliz ekibinin İspanyol yıldızı Ander Herrera karşılaşmadan sonra, "Biz sadece futbolcularız. Ama taraftarlarımız var. Herkese, birlik ve beraberlik içinde barış ve saygı için mücadele verilen bir dünyada yaşamak istediğimizi söylemek istiyorum. Artık saldırı ve ölümlerin olmamasını diliyorum” dedi. Şampiyon ekibin teknik direktörü Jose Mourinho ise "bu kez sadece buruk bir sevinç duyabildiklerini" belirtti ve oyuncularını galibiyetten dolayı kutladı. Mourinho amaçlarına ulaştıklarını, önemli bir kupa kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne geri döndüklerini ve lig ikincisi ya da üçüncüsü olarak değil, önemli bir kupayı kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanmayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.

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DW, dpa/AG, CÖ