Manchester Arena'da bombalı terör saldırısı; 22 ölü, 59 yaralı

İngiltere'nin kuzeyindeki Manchester kentinde bulunan konser salonu Arena'da dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Canlı bomba saldırsında hayatını kaybedenlerin sayısının en az 22'ye yükseldiği ve 59 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İngiliz polisi saldırganın 23 yaşındaki Selman Abedi olduğunu açıkladı.

Rus haber ajansı TASS, Irak basınına dayandırdığı haberinde terör örgütü IŞİD'in sosyal medyadan yayınladığı videoyla Manchestar'daki saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Irak'ta yayın yapan Akbar gazetesi de, IŞİD'im saldırı bir videoyla üstlendiğini yazdı.

Manchester Emniyet Müdürü Ian Hopkins, olayın bir intihar saldırısı olduğunu ve şu aşamada bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini düşündüklerini açıkladı.

Hopkins, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzerindeki patlayıcı düzeneği ateşleyen saldırganın olay yerinde öldüğünü de sözlerine ekledi. Hopkins, soruşturmanın şu aşamadaki önceliğini saldırganın tek başına mı hareket ettiği, yoksa bir örgütün üyesi mi olduğunu tespit edilmesi olarak açıkladı.

Emniyet Müdürü, bu patlamayı, "Manchester Bölgesi'nde yaşanan en korkunç olay" olarak nitelendirdi.

Patlama, ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande'nin konserinin sona ermesinin hemen ardından TSİ 00.30 sularında meydana geldi.

Yaralı sayısı 59, seçim

kampanyaları askıya alındı

İngiltere Başbakanı Theresa May konuyla ilgili ilk açıklamasında, düşüncelerinin "polis tarafından dehşet verici bir terör saldırısı olarak ele alınan olaydan" etkilenenlerle birlikte olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan acil müdahale ekipleri, tedavi ettikleri bazı yaralanmaların "şarapnel yaralarına benzediğini" belirtti.

Ambulans ekipleri de, konser alanından hastaneye en az 59 yaralının kaldırıldığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan bazı yaralılar da ayakta tedavi edildi.

Patlamanın ardından Muhafazakar Parti, İşçi Partisi, İskoçya Ulusal Partisi ve Liberal Demokratlar, 8 Haziran'daki genel seçim kampanyası kapsamında Salı günü yapacakları programlarını askıya aldıklarını açıkladı.

Acil güvenlik komitesi COBRA toplanıyor

Acil güvenlik komitesi COBRA'nın sabah saatlerinde Başbakan May başkanlığında toplanması bekleniyor.

May yaptığı ilk açıklamada ayrıca, Manchester'da yaşanan olayın tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini de söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Manchester'da korkunç olay. Düşüncelerim olaydan etkilenenler ve acil durum ekipleriyle" dedi.

Patlamanın olduğu alan

önemli bir aktarma noktası

BBC Muhabiri Daniel Sandford ise üst düzey terörle mücadele yetkililerinin Londra'da toplandığını ve İçişleri Bakanlığı ile temas halinde olduklarını bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili patlamanın bir intihar saldırısı olduğunu öne sürdü. Ancak bu bilgi henüz yetkili makamlarca teyit edilmiş değil.

İngiltere Ulaştırma Polisi, patlamanın konser salonunun fuayesinde meydana geldiğini açıkladı. Burası, kentin kuzeyinde tren ile tramvay hatları arasındaki en önemli aktarma noktalarından birisi.

Kentin en büyük kapalı konser salonu

Manchester Arena, yaklaşık 18 bin kişilik kapasitesiyle şehrin en büyük kapalı konser salonu olma özelliğini taşıyor.

23 yaşındaki ABD'li pop şarkıcısı Grande'nin özelikle gençler ve çocuklar arasında popüler olduğu biliniyor.

Grande, Twitter hesabıdan paylaştığı mesajda 'çok üzgün olduğunu, söyleyecek sözü olmadığını' ifade etti. Grande, ayrıca dünya turnesini askıya aldı.

Görgü tanıkları patlamanın ardından büyük bir panik yaşandığını aktarıyor.

İnsanların yangın çıkışlarına doğru yönelirken büyük bir kaosun yaşandığı ve etrafa cep telefonu, kıyafet, ayakkabı gibi kişisel eşyaların saçıldığı vurgulanıyor.

"Savaş filmi sahnesi gibiydi"

Yaşananları 'savaş filmi sahnesine' benzeten görgü tanığı Andy Holey, patlamanın etkisiyle yere düştüğünü söyledi.

Holey, "Ayağa kalktığımda etrafa baktım, her yerde cansız bedenler vardı. 20-30 tane gördüm sanırım. Ölü olduklarını söyleyemem ama ölü gibiydiler" dedi.

Kızıyla konsere giden bir diğer görgü tanığı da, "Ariana, 'Güle güle Manchester! dedi, ışıklar kapandı ve iki büyük patlama sesi geldi. Asansöre binip çıkışa doğru gidiyorduk. Kapılar açıldığında yerde kan gördüm, iki kişi yaralı yatıyordu. Yüzlerinde kan vardı" diye konuştu.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanığı Catherine Macfarlane, "Dışarı çıkıyorduk tam kapının önündeyken çok büyük bir patlama yaşandı herkes çığlık atıyordu" dedi.

Macfarlane, patlama sesinin duyulmasıyla Arena'daki kalabalığın 'panik halde çığlık atarak salondan çıkmaya çalıştğını' söyledi.

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan

Patlama sosyal medyada da farklı etiketlerle en çok konuşulan olaylar arasında girdi.

Açılan #MissingInManchester etiketi altında birçok kişi kayıp yakınlarını bulmak için mesaj atarken, kentte kalacak yer arayanlara evlerini açanlar da #RoomForManchester etiketini kullandı.

Facebook da güvenlik bildirimi özelliğini devreye aldı.

Saldırıyı IŞİD üstlendi

Rus haber ajansı TASS, Irak basınına dayandırdığı haberinde terör örgütü IŞİD'in sosyal medyadan yayınladığı videoyla Manchestar'daki saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Irak'ta yayın yapan Akbar gazetesi, IŞİD'im saldırı bir videoyla üstlendiğini yazdı. Başbakan Theresa May başkanlığında güvenlik komitesi COBRA kısa süre içinde toplandı.

İngiltere Başbakanı May, çok sayıda kurbanın durumunun ağır olduğunu açıklarken, saldırganın tek başına mı yoksa grup halinde mi hareket ettiğinin henüz belirlenmediğini ifade etti. May, İngiliz polisinin saldırganın kimliğini bildiğini söyledi.

Saldırganın kimliği biliniyordu

İngiliz Daily Mail gazetesi, saldırganın konser alanına tramvayla geldiğini yazdı. Dialy Mail, güvenlik kaynaklarının saldırganın kimliğinin daha önceden bildiğini yazdı..