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Manavgat'taki çatı yangını 2 saatte söndürüldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü

23 Şubat 2018 15:00

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 
Olay, saat 09.00 sıralarında, Manavgat\'ın Aşağıpazarcı Mahallesi\'nde meydana geldi. Nurettin- Perihan Ünal çiftine ait 3 katlı apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın diğer katlarındaki dairelere de sıçrayan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Bina tahliye edilirken, güvenlik gerekçesiyle cadde ve sokaklar da polis tarafından trafiğe kapatıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması başlatırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. 

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