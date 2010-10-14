-MANAVGAT'TA TURİSTİK OTELDE YANGIN MANAVGAT (A.A) - 14.10.2010 - Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca beldesi Kumköy mevkisinde bir otelin çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında otelde bulunan turistler tahliye edilerek, başka otellere yerleştirildi. Ilıca beldesi Kumköy mevkisindeki bulunan, altı katlı Side Aqua Beach Otel'in çatı katında, saat 01.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Odaların bulunduğu bölümdeki yangına ilk müdahale, Manavgat Belediyesi itfaiye ekiplerince yapıldı. Ardından, Antalya ile Serik ve Alanya'dan gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık üç saat süren çalışmaların sonunda yangın kontrol altına alındı. Öte yandan, otelde bulunan turistler tahliye edilerek, çevredeki otellere yerleştirildi. Manavgat Kaymakamı Hacı İbrahim Türkoğlu ile Manavgat Jandarma Komutanı Albay Enver Özkal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Side Aqua Beach Otel'in çatı katında, saat 01.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle çıkan yangın Antalya, Manavgat, Serik ve Alanya itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık beş saatte tamamen söndürüldü.