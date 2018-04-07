T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manavgat'ta teknede 44 kaçak yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın operasyonunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Iraklı 44 kaçak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere bindiği teknede yakalandı

07 Nisan 2018 18:57

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın operasyonunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Iraklı 44 kaçak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere bindiği teknede yakalandı. Olayla ilgili organizatör olduğu iddia edilen 3 Suriyeli gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timleri, Suriyeli ve Iraklı kaçakların yasadışı yollarla Manavgat\'tan İtalya\'ya gönderileceği bilgisine ulaştı. İstanbul\'dan farklı zamanlarda Manavgat\'a gelen kaçakların Side\'de bir apart otele yerleştirildiğini tespit eden jandarma ekipleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı\'yla ortaklaşa yürüttükleri soruşturmayı derinleştirdi.
Kaçakların Suriyeli olan 3 organizatör tarafından Manavgat Irmağı\'ndan tekneyle yurt dışına çıkarılacağı bilgi üzerine jandarma timleri, dün sabah saatlerinde kaçakları Manavgat Irmağı\'nda tekneye binerken gözaltına aldı. Göçmenleri götürmek üzere gelen teknenin Manavgat Limanı\'na kayıtlı ve hacizli olduğu belirtildi. Operasyonda 20\'si erkek, 8\'i kadın, 16\'sı da çocuk olmak üzere toplam 21 Iraklı ve 23 Suriyeli kaçak yakalandı. Operasyonda organizatör olduğu şüphesiyle 3 Suriyeli de gözaltına alındı.
Side Jandarma Karakolu\'nda işlemleri tamamlanan organizatör olduğu ileri sürülen 3 Suriyeli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye girerken yakınlarından bir kadın, \"Burada fotoğraf çekemezsiniz\" diye gazetecilere sözlü saldırıda bulundu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mithat ABAKANMANAVGAT Antalya DHAANTALYA ManavgatSuriyeIraklıOlaylaSuriyeliAntalyaJandarma Komutanlığı KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele Timleri SuriyeliManavgatSideJandarma KomutanlığıKaçakların Suriyeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24