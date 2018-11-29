Manavgat'ta şiddetli yağış taşkına neden oldu (3)

MANAVGAT IRMAĞI\'NDA SU YÜKSELDİ

Manavgat\'ta, dün geceden bu yana etkili olan yağış ve barajlardan su bırakılması sonucu Manavgat Irmağı\'nda su seviyesi yükseldi. Dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi\'ndeki seyir teraslarının bir bölümü, debinin yükselmesi sonucu sular altında kaldı. Şelaledeki işletmelerin birçoğu kapatılırken, açık olan iş yerlerinin sahipleri de su baskınına karşı hazırlık yaptı. Yağmura rağmen şelaleyi görmeye gelen az sayıda yerli- yabancı turist de fotoğraf ve video çekti.



FOTOĞRAFLI