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MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MANAVGAT (A.A)

19 Temmuz 2010 22:11

-MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MANAVGAT (A.A) - 19.07.2010 - Antalya'nın Manavgat ilçesinde anız yakılan tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü. Kasaplar Mahallesi'nde ormanlık alanın yanındaki tarlada anızın yakılması sırasında yangın çıktı.  Ormanlık alana sıçrayan yangına Manavgat Orman işletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 1 arozöz ile Manavgat Belediyesi ve belde belediye itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kısa sürede söndürüldü. Manavgat Orman İşletme Müdürü Ali Bahşi, yangının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldüğünü belirterek, yangında bir dönümlük alanın zarar gördüğünü bildirdi.

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