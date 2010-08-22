-MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI MANAVGAT (A.A) - 22.08.2010 - Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sarılar beldesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Alınan bilgiye göre, Sarılar beldesindeki çamlık alanda başlayan yangına 2 helikopter, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, Manavgat ve belde belediyelere ait itfaiye araçları ve iş makineleriyle yaklaşık 50 orman işçisi müdahale etti. Manavgat Kaymakamı Hacı İbrahim Türkoğlu, bölgede incelemelerde bulundu. Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Manavgat Orman İşletme Müdürü Ali Bahşi, yangında yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğünü bildirdi. Meteorolojinin uyarısı üzerine orman yangınlarına karşı daha dikkatli olduklarını belirten Bahşi, ''3 gündür teyakkuz halindeyiz.İşçilerimize her an çıkabilecek yangınlar için botlarla uyumalarını söylüyoruz. Çarşamba gününe kadar kuru ve rüzgarlı hava olacak. Çarşamba gününe kadar vatandaşlarımıza evlerinin çevresinde ateş yakmamalarını söylüyoruz'' dedi.