T24 LogoT24 Logo
Gündem

MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI MANAVGAT (A.A)

22 Ağustos 2010 19:15

-MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI MANAVGAT (A.A) - 22.08.2010 - Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sarılar beldesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Alınan bilgiye göre, Sarılar beldesindeki çamlık alanda başlayan yangına 2 helikopter, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, Manavgat ve belde belediyelere ait itfaiye araçları ve iş makineleriyle yaklaşık 50 orman işçisi müdahale etti. Manavgat Kaymakamı Hacı İbrahim Türkoğlu, bölgede incelemelerde bulundu. Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.  Manavgat Orman İşletme Müdürü Ali Bahşi, yangında yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğünü bildirdi. Meteorolojinin uyarısı üzerine orman yangınlarına karşı daha dikkatli olduklarını belirten Bahşi, ''3 gündür teyakkuz halindeyiz.İşçilerimize her an çıkabilecek yangınlar için botlarla uyumalarını söylüyoruz. Çarşamba gününe kadar kuru ve rüzgarlı hava olacak. Çarşamba gününe kadar vatandaşlarımıza evlerinin çevresinde ateş yakmamalarını söylüyoruz'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24