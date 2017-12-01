Manavgat'ta motosiklet sürücülerine 1.8 milyon TL ceza

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisiklet ve motosikletlere yönelik son 11 ayda gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 536 sürücüye 1 milyon 800 bin 929 lira ceza kesildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 1 Ocak- 30 Kasım tarihleri arasında 8 bin 536 elektrikli bisiklet ve motosiklet sürücüsü denetlendi. Kask, sürücü belgesi, plaka ve ruhsat kontrolü yapılan denetimlerde, eksikleri bulunan 2 bin 728 sürücü hakkında işlem yapıldı. Bu sürücülerden 2 bin 30\'unun kask kullanmadığı tespit edildi. Uygulamalar sonunda 878 motosiklet ve elektrikli bisiklet trafikten men edilirken, sürücülere toplam 1 milyon 800 bin 929 lira idari para cezası kesildi.



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