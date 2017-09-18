Manavgat'ta Milli Park'ta orman yangını

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'ndeki Köprülü Kanyon Milli Parkı\'nda çıkan orman yangını havadan ve karadan yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle söndürüldü.

Manavgat Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde bulunan Altınkaya Mahallesi yakınlarındaki Oluk mevkiinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Helikopter, 2 arazöz, su tankeri ve orman işçileriyle yangına müdahaleye başlandı.

Bölgenin sarp ve kayalık olması alevlere müdahaleyi güçleştirdi. Karadan ve havadan yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası yangın söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğuyla ilgili henüz tespit yapılamadığı belirtildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



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