Manavgat'ta akraba cinayeti: 2 ölü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde oturan Süleyman Deler, akrabası 67 yaşındaki Dursun Ayaz ile eşi 55 yaşındaki Emine Ayaz\'ı tüfekle öldürdü.

Karacalar Mahallesi\'ndeki olay, bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Akrabası Dursun ve Emine Ayaz çiftinin evine giden Süleyman Deler, evin bahçesinde tartıştığı çifte tüfekle ateş etti. Deler kaçarken, silah sesleri üzerine gelen komşuları Ayaz çiftini bahçede kan içinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Ayaz çiftinin öldüğünü belirledi. Çiftin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp kurumu\'na gönderildi. Süleyman Deler\'i yakalamak için çalışma başlatıldı.