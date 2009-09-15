'Manavgat'ta 80 el bombası bulundu' bombası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunduğu belirtilen 50 ila 80 el bombası iddiasının nereden çıktığı bir bilmeceye döndü, birçok haber ajansı da dün (14.09.09) konuyu 'flaş haber' başlığıyla üyelerine gönderdi. Haber üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Talat Deniz, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan el bombalarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Başsavcı Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, Manavgat'ın Titreyengöl mevkisinde kazı çalışması yapıldığı ve bu çalışmalar sonucu 80 savunma tipi el bombası bulunduğuna ilişkin haberlerin asılsız olduğunu belirterek, ne 14 eylülde, ne de yakın zamanda Titreyengöl mevkisinde kazı çalışması yapılmadığı gibi, savunma tipi el bombası da ele geçirilmediğini bildirdi.

Konuyla ilgili olarak yapılan haberlerin hatırlatılması üzerine Başsavcısı Deniz, bunun tamamen asılsız olduğunu belirterek, 'Ne 14 Eylül 2009 tarihinde ne de yakın zamanda Manavgat Titreyengöl mevkisinde herhangi bir kazı çalışması yapılmadığı gibi, savunma tipi el bombası da ele geçirilmemiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur' ifadelerine yer verdi.

'Haber duyumlarla yapıldı'



Manavgat Kaymakamı Hacı İbrahim Türkoğlu da haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyip, 'Konuyla ilgili haberleri duyunca ilgili birimleri aradım. Ancak böyle bir bilgi yok. Ne jandarmada, ne de poliste bomba bulunduğuna dair bir bilgi yer almıyor' dedi.



Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de, ilçede el bombaları bulunduğu iddialarını yalanlayarak, basın organlarının duyumlarla haber yaptıklarını ifade etti.



Basında yer alan haberler



İddiaya göre, bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri, Manavgat'ta beş yıldızlı otellerin bulunduğu Titreyengöl bölgesindeki arazide dün sabaha karşı kazı yaptı.



Buna göre, bir otelin hemen karşısındaki arazide yapılan kazıda çıkartılan savunma tipi 80 el bombası, Antalya'dan gelen bomba imha ekibi tarafından kontrol edilerek etkisiz hale getirildi.