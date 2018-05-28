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Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin restoranında çıkan yangın maddi hasara yol açtı

28 Mayıs 2018 12:46

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin restoranında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Manavgat\'a bağlı Kızılağaç turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde kahvaltı hazırlıklarının yapıldığı saat 05.00 sıralarında restoran kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otel çalışanları bir yandan yangını söndürmeye çalışırken, diğer taraftan 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni arayarak, bilgi verdi.
Otele Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat İstasyon Amirliği\'nden çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangının ardından otel çalışanları büyük zarar gören restoranda bulunan eşyaları dışarı çıkardı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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