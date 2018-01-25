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Manavgat'ta 21 bin litre kaçak içki ele geçirildi (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE Antalya'nın Manavgat ilçesinde, turizm tesislerinde piyasaya sürüleceği belirlenen toplam 21 bin 194 litre kaçak ve sahte içkiyle ilgili gözaltına alınan 5 yıldızlı iki otelin sahibi Y

25 Ocak 2018 16:00

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
Antalya\'nın Manavgat ilçesinde, turizm tesislerinde piyasaya sürüleceği belirlenen toplam 21 bin 194 litre kaçak ve sahte içkiyle ilgili gözaltına alınan 5 yıldızlı iki otelin sahibi Y.Z.Ö. ile B.K., A.Ç., M.K., Y.K., F.G. ve S.Ö., Manavgat Adliyesi\'ne sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 
Şüphelilerin Çolaklı Jandarma Karakolu\'ndaki ilk ifadelerinde, kaçak içkileri çeşitli adreslerle birlikte Evrenseki Mahallesi\'nde bulunan ve kullanılmayan durumdaki eski sağlık ocağı ve eski belediye binası olan apartmanın 2 katında depoladıkları belirlendi. Depoya yapılan baskında 2 ayrı kattaki odalarda, satışa hazır haldeki kaçak ve sahte içkilerin ele geçirildiği kaydedildi.

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