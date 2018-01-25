Manavgat'ta 21 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, turizm tesislerinde piyasaya sürüleceği belirlenen toplam 21 bin 194 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Manavgat\'a bağlı Örnek Mahallesi\'nde oturan Y.Z.Ö.\'nün temin ettiği kaçak ve sahte alkollü içecekleri kendisine ait otellerde ve diğer otellerde piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama izni sonrası Y.Z.Ö.\'ye ait 6 adrese eşzamanlı baskın yapıldı.

Yapılan aramalarda 15 bin 526 litre votka, 346 litre rakı, 5 bin 322 litre viski olmak üzere toplam 21 bin 194 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



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