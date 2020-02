Manavgatlı kadınlardan Mehmetçiğe atkı ve bere

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde bir grup kadın, Afrin\'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'da zor şartlarda görev yapan Mehmetçik için atkı ve bere hazırladı.

Manavgat Belediyesi tarafından kurulan Toros Kadınları Emek Pazarı\'ndaki kadınlar, Manavgat Kadınlar Kulübü\'nün üyeleri, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda savaşan ve doğuda görev yapan Mehmetçiğe göndermek amacıyla atkı ve bere ördü. Toros Kadınları Emek Pazarı\'nda buluşan kadınlar, atkı ve bereleri birlikte paketleyip, hazırladı. Kadınlar 15 gün içinde ördükleri 300 atkı ve berenin bulunduğu paketlere, duygularını ifade eden mektupları da ekledi. Bazı çocuklar da Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe yazdıkları mektupları atkı ve berelere iliştirdi. Atkı ve berelerin bulunduğu paketlerin birkaç gün içerisinde askerlere gönderileceği belirtildi.

KADINLARDAN MEHMETÇİĞE MEKTUP

Kadınlar yazdıkları mektuplarda, \"Mehmedim, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin. Sizler her zaman dualarımızdasınız. Bu örgü hem bere, hem atkı olarak kullanılabiliyor. İplerini sıkıştırırsanız bere, gevşetirseniz boyunluk olur. Rabbim soğuktan da, sıcaktan da, düşmandan da sizleri her daim korusun. Allah\'a emanetsiniz\" dedi.

7 YAŞINDAKİ EYMEN\'İN MEKTUBU

Askerlere gönderilen atkı ve berelerin içine Afrin\'deki harekatı anlatmaya çalıştığı bir resimle yazdığı mektubu koyan 7 yaşındaki Eymen Şahin de \"Ey Mehmetçik. Sen kimsin? Sen cumhuriyeti kuran, sen milletimizi koruyan askersin. Sizi herkes çok seviyor. İnşallah Zeytin Dalı Harekatı\'nı siz kazanacaksınız. Sizi çok seviyorum. Ben Eymen Şahin, 7 yaşındayım. Sizlere dua ediyoruz. Yaşadığım yer Manavgat, Antalya ama Bilecikliyim\" ifadelerine yer verdi.

\'MEHMETÇİKLERİMİZ ZARAR GÖRMEDEN EVLERİNE DÖNSÜN\'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, anlamlı çalışmayı yapan kadınlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Başkan Sözen, \"Türkiyemizin varlığı, birliği ve bütünlüğü için kahraman Mehmetçiklerimiz, bir an bile aklımızdan çıkmıyor. Onların sağ salim dönerek ailelerine kavuşmaları en büyük isteğimiz. Terör son bulsun, Mehmetçiklerimiz zarar görmeden evlerine dönsün. Ülke olarak dayanışma içerisinde her şeyin üstesinden geliriz. Manavgatlı kadınlarımız da bu birlik ve beraberliğin en güzel örneğini verdi\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI